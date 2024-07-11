 رأي مخالف وهجوم على السوشيال ميديا.. مواقف لشوبير أدت لإنهاء تعاقده - بوابة الشروق
الخميس 11 يوليه 2024 3:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رأي مخالف وهجوم على السوشيال ميديا.. مواقف لشوبير أدت لإنهاء تعاقده

الشروق
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 3:10 م | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 3:10 م

بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع، وقف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا.

نستعرض آخر المواقف لشوبير والتي أثارت جدلا واسعا، على جميع الأصعدة وكان أخرها وأبرزها في حلقة مساء الأمس وتعليقه على أزمة الدراجات واللاعبتين جنة عليوة وشهد سعيد.

وكان لشوبير رأي مخالف لقرار اتحاد الدراجات بوقف اللاعبة شهد سعيد التي تعمدت إيذاء زميلتها جنة عليوة، وقال أن القرار خاطئ وليس من حق الاتحاد اتخاذه خاصة أن اللاعبة شهد متأهلة للأولمبياد وستمثل مصر، وهو عكس الرأي العام الذي تعاطف مع اللاعبة المتضررة بإصابات بليغة.

كما هاجم السوشيال ميديا بحدة لموقفهم في الأزمة وكذلك في قضية أحمد رفعت، ما خلق حالة من الاحتقان ضده وتبادل الهجوم معهم وقرر مقاضاة من يتجاوز منهم ضده.

كما أن قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت له دور في الأمر، حيث كان مسؤولا في نادي فيوتشر أثناء الأزمة الخاصة باللاعب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك