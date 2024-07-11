بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع، وقف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا.

نستعرض آخر المواقف لشوبير والتي أثارت جدلا واسعا، على جميع الأصعدة وكان أخرها وأبرزها في حلقة مساء الأمس وتعليقه على أزمة الدراجات واللاعبتين جنة عليوة وشهد سعيد.

وكان لشوبير رأي مخالف لقرار اتحاد الدراجات بوقف اللاعبة شهد سعيد التي تعمدت إيذاء زميلتها جنة عليوة، وقال أن القرار خاطئ وليس من حق الاتحاد اتخاذه خاصة أن اللاعبة شهد متأهلة للأولمبياد وستمثل مصر، وهو عكس الرأي العام الذي تعاطف مع اللاعبة المتضررة بإصابات بليغة.

كما هاجم السوشيال ميديا بحدة لموقفهم في الأزمة وكذلك في قضية أحمد رفعت، ما خلق حالة من الاحتقان ضده وتبادل الهجوم معهم وقرر مقاضاة من يتجاوز منهم ضده.

كما أن قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت له دور في الأمر، حيث كان مسؤولا في نادي فيوتشر أثناء الأزمة الخاصة باللاعب.