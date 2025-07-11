اليابان وأمريكا والفلبين تعارض المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في بحري الصين الشرقي والجنوبي

أعرب وزراء خارجية اليابان وأمريكا والفلبين عن معارضتهم للمحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

وذكرت وكالة جي.جي.برس اليابانية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا ونظيريه الأمريكي ماركو روبيو والفلبينية تيريزا لازارو أعربوا عن موقفهم هذا خلال مناقشتهم للوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي في اجتماع عقد على هامش سلسلة من الاجتماعات المتعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور أمس الخميس، وذلك في وقت تكثف فيه الصين تحركاتها الرامية لفرض الهيمنة في تلك البحار.

كما جددوا التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون وتأمين حرية الملاحة.

واتفق الوزراء الثلاثة على عقد اجتماع بشأن القضايا البحرية بين كبار المسؤولين الحكوميين من طوكيو وواشنطن ومانيلا بحلول الخريف المقبل.

كما أكدوا على تعاون اليابان والولايات المتحدة والفلبين لتعزيز سلاسل توريد المعادن الرئيسية وغيرها من المواد، وتعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن السيبراني والطاقة النووية المدنية.

يشار إلى أن الصين تطالب تقريبا بكل بحر الصين الجنوبي، وقد اتخذت إجراءات متزايدة في المنطقة في السنوات الأخيرة. وتجاهلت حكما صدر عن محكمة التحكيم الدولية عام 2016 بأن ليس لها أي أساس قانوني أو تاريخي لمطالبها التوسعية).

كما تطالب دول أخرى بالسيادة على بحر الصين الجنوبي وهى فيتنام وماليزيا وبروناى وتايوان.