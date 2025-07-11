الأزهر يُغذي العقول ويُلهِم الطفولة في معرض الإسكندرية: صحتي في غذائي واحلم بمهنتك تغرس الوعي والطموح



في إطار دوره التربوي والمجتمعي، شهد جناح الأزهر الشريف في الدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب إقبالًا واسعًا من الزوار، خاصة الأطفال وأولياء الأمور، حيث نظّم قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من المبادرات التوعوية من خلال ركن رياض الأطفال، أبرزها: «صحتي في غذائي» و«احلم بمهنتك».

وتستهدف هذه المبادرات، التي قُدمت بأسلوب تفاعلي يجمع بين الترفيه والتعليم، تعزيز السلوكيات الصحية لدى النشء، وتوعيتهم بأهمية الغذاء السليم، وتشجيعهم على استكشاف طموحاتهم المهنية مبكرًا، في بيئة محفزة تدعم بناء الشخصية المتوازنة.

وأبدى الأطفال تفاعلًا كبيرًا مع الأنشطة، حيث عبر الطفل ياسين محمد الصعيدي عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير عن أهمية الغذاء الصحي، وبدأ يحلم بأن يصبح طبيبًا في المستقبل.

من جانبهم، أكد القائمون على المبادرات أنهم يركزون على تقديم المعلومة للأطفال بلغة مبسطة وشائقة تساعدهم على الاقتناع والتطبيق، بينما أشاد أولياء الأمور بجودة الأنشطة وتنوعها، معتبرين أن جناح الأزهر يشكل نموذجًا ملهمًا في التفاعل مع قضايا الطفولة.

ويضم جناح الأزهر عدة أركان رئيسية منها ركن الفتوى، ومجلة نور، وبيت الزكاة والصدقات، والخط العربي، ومتحف المخطوطات، في تجربة تثقيفية متكاملة تعكس دور الأزهر كمركز إشعاع علمي وثقافي وتربوي يتفاعل مع كافة شرائح المجتمع.