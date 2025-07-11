مصادر في غزة: قوات الاحتلال نبشت عشرات القبور في خان يونس بحثا عن قبر الشهيد محمد الضيف

الاحتلال ينبش عشرات القبور في خان يونس بحثًا عن محمد الضيف ويشرّد مئات العائلات

ذكرت وكالة "معًا" الفلسطينية، نقلًا عن مصادر في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نبشت، فجر الخميس، عشرات القبور في المقبرة التركية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، بحثًا عن قبر القائد في كتائب القسام محمد الضيف، في انتهاك صارخ للقيم الدينية والإنسانية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال اقتحمت المقبرة الواقعة بمنطقة المواصي باستخدام الدبابات والجرافات، وشرعت في تجريف المقابر وسرقة جثامين الشهداء والموتى، واصفة ذلك بـ"الجريمة المروعة" والسلوك "الوحشي الإجرامي" الذي يفتقر لأي سند أخلاقي أو قانوني.

وأضافت الوزارة أن هذه الجريمة ترافقت مع تدمير واسع لمخيمات النازحين المحيطة بالمقبرة، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات التي لجأت إلى تلك المنطقة هربًا من القصف، ما فاقم من الأزمة الإنسانية في جنوب القطاع.

وأكد البيان أن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 40 مقبرة بشكل كلي أو جزئي من أصل 60 في قطاع غزة منذ بدء عدوانه الحالي، في ما وصفته الوزارة بـ"الاستهداف الممنهج" للمقابر تحت ذرائع أمنية زائفة.

ودعت وزارة الأوقاف المجتمع الدولي، خاصة المؤسسات القانونية والحقوقية، إلى فتح تحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، مشددة على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه ومواصلة دفاعه عن أرضه ومقدساته.