أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بمحافظة دمياط، حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بعد أن انتهت من تجهيز جميع الشواطئ، ووضع اللوحات الإرشادية ونشر 140 رجل إنقاذ على شواطئ رأس البر، كما تم رفع جميع الإشغالات من شارع النيل، ومن الشوارع الرئيسية بالمصيف وبمنطقة الشواطئ ومنطقة الكافيهات بشارع اللسان.



وأكد اللواء عماد حمدى، رئيس مجلس مدينة رأس البر، على الانتهاء من التجهيزات اللازمة، وأعمال الارتقاء والتطوير بشوارع وميادين المدينة لاستقبال رواد المصيف خلال إجازة العيد، والذى قد يتعدى عددهم المليون مصطاف، كما هو معتاد كل عام، وتم وضع اللوحات الإرشادية بجميع شوارع المدينة، بالإضافة إلى شاطئ البحر والتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات.



من جهتها قالت رانيا الغباشى، مدير إدارة السياحة بديوان محافظة دمياط، إن من اشهر مدن التنزه فى دمياط، هى رأس البر، ومدينة دمياط الجديدة، نظرا لوجود الكورنيش والشواطئ والكثير من الكافيهات والنوادى والحدائق العامة والشواطئ الخاصة، مشيرة إلى تنظيم فعاليات مهرجان الصيف لشهر أغسطس، والذى سوف يعقد لمدة ثلاثة متتالية، فى الفترة من 17 إلى 19 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة الخامسة مساءً على المسرح الرومانى بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، والتى تتضمن عروضا فنية وموسيقية، وغناء شعبيا، وأمسيات شعرية وكذلك ورش رسم، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقة الدراما الحركية، بقيادة المخرج كريم خليل.



من جهة أخرى وفى نفس السياق، كلّفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مدير إدارة المرور بإعداد خطة مرورية لتكثيف الحملات بالميادين والشوارع المزدحمة بمدينتى دمياط ورأس البر، خاصة أوقات الذروة، موجهة بضرورة زيادة عدد أفراد الخدمة، لتنظيم الحركة المرورية خلال أيام العيد.



وقد أعلن جهاز التعمير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة، برئاسة المهندس محمد رجب، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الأضحى، وتطهير وتجهيز شواطئ المدينة استعدادًا لاستقبال المواطنين الراغبين فى التنزه، وكذلك تجهيز الحديقة المركزية بالمدينة لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال الرواد.



وقال «رجب» إن الإدارة العامة للتنمية قامت، بمنع الإجازات للعاملين خلال العيد، وتكثيف أعمال النظافة فى كل شوارع المدينة، فضلا عن شن حملات موسعة لرفع اشغالات الشوارع وكذلك الشواطئ، كما أهاب رئيس الجهاز بسكان المدينة وأصحاب محلات الجزارة، عدم إلقاء مخلفات ذبائح الاضحية بشبكة الصرف الصحى أو بلاعات صرف الأمطار، حتى لا تؤثر على شبكة الصرف العامة للمدينة، ويتم إلقاء هذه المخلفات بالأماكن المحددة لها بالمقلب العمومى جنوب المدينة.