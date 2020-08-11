المسماري: العديد من المعسكرات في غرب ليبيا أصبحت تحت سيطرة القوات التركية

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا لم تُوقف عملية نقل المعدات العسكرية ونقل المرتزقة إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن تركيا تدرب المرتزقة على الأراضي الليبية في المعسكرات بطرابلس.

وأضاف «المسماري» خلال لقاء لـ«غرفة الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الثلاثاء، أن «الأتراك استولوا على معسكرات في طرابلس استيلاء كاملًا، كمعسكر غرب العاصمة، ومعسكر اليرموك، وقاعدة المعتيقة»، متابعًا: «أصبحت معسكرات تركية تدار بضباط أتراك».

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحشد في قاعدة الوطية ويجهز القاعدة لعمليات عسكرية مستقبلية، ويعزز وجوده في غرب ليبيا، مضيفًا ان الرئيس التركي لازال يصعد ويعمل الآن تحت مظلة وقف النار لنقل مزيد من المرتزقة.

وعن استهداف الجيش الليبي لقارب تابع لمليشيات طرابلس، أوضح «المسماري» أن القارب دخل، الأحد الماضي، إلى منطقة العمليات العسكرية المحظورة الواقعة بالهلال النفطي حتى منطقة غرب سرت.

وأشار إلى أن الجيش أعلن منع دخول أي قطعة بحرية بالمنطقة إلا بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، قائلًا إن القارب دخل المنطقة بعد رصده ومتابعة خط السير.

وتابع: «وجهنا عدة تحذيرات للقارب لكنه لم يستجب، وقررت غرفة العمليات استهدافه من خلال الدفاع الساحلي، وتم إصابته بشكل مباشر»، مستطردًا أن القارب كان على متنه 20 عنصرًا.