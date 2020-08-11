 كورونا يضرب نيوزيلندا مجددا بعد مرور 100 يوم دون تسجيل إصابات جديدة - بوابة الشروق
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كورونا يضرب نيوزيلندا مجددا بعد مرور 100 يوم دون تسجيل إصابات جديدة

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 12:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 12:43 م

أعلنت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء تسجيل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا، وذلك عقب مرور 100 يوم دون تسجيل أي حالات عدوى محلية.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا ارديرن إن الحالات تشمل أسرة في أوكلاند، ولكن أكثر من مكان عمل تضرر من هذه الحالات.

وفي الوقت الحالي، لم يتمكن المسؤولون من معرفة مصدر العدوى.

وأضافت ارديرن" على الرغم من أننا عملنا بجدية لمنع هذا السيناريو، فنحن خططنا أيضا واستعدينا له".

وطٌلب من السكان في أوكلاند البقاء في المنازل ابتداء من غدا الأربعاء، على أن تغلق المدارس لمدة ثلاثة أيام.

وقال المدير العام لقطاع الصحة اشيلي بلومفيلد " من المحتم أن نيوزيلندا سوف تسجل المزيد من حالات العدوى المحلية، هذا فيروس خبيث".


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