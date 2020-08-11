رئيس الكنيسة الأسقفية يدلي بصوته: مجلس الشيوخ يثري الحياة النيابية بمصر

أدلى الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، بصوته اليوم الثلاثاء في انتخابات مجلس الشيوخ التى تعقد لأول مرة بعد استحداث المجلس كغرفة نيابية ثانية.

وقال فى بيان له، إن مجلس الشيوخ يثري الحياة النيابية في مصر إذ يعتبر الغرفة الثانية للبرلمان إلى جانب مجلس النواب.

ودعا حنا، جموع المصريين للتصويت في الانتخابات التي تتم على مدار يومين، مؤكدًا أن المجلس يلعب دورًا هامًا جدًا في تنمية الديمقراطية التى نتوق لها جميعًا.

وشدد حنا: من الضروري أن يختار الناخبون أعضاء مجلس الشيوخ بعناية شديدة من بين هؤلاء الذين يملكون خبرة سياسية أو عملية تمكنهم من تمثيل المصريين والتعبير عنهم.