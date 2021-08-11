برلماني يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على إعداد ونقل وجبات التغذية المدرسية

أشاد النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن البرنامج القومى للتغذية المدرسية، والتوجيه بزيادة المبالغ المخصصة للتغذية المدرسية لضبط المنظومة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإنشاء أجيال أصحاء.

وأوضح مهني، فى بيان له اليوم، أن وجبات التغذية المدرسية من العناصر الأساسية فى النظام التعليمى فى كل الدول، للحفاظ على صحة التلاميذ وتوفير نظام غذائى سليم لهم، بما يساعد على نجاح منظومة التعليم، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على إعداد وتجهيز هذه الوجبات وأماكن تخزينها ونقلها حفاظا على صحة الطلاب، فضلا عن فرض راقبة صارمة لوصول هذة الوجبات المدرسية إلى المدارس فى أوقاتها وبنفس المواصفات والكميات المقررة لكل مدرسة أو طالب والصورة الصحية اللازمة.

وذكر أنه يجب على الحكومة أن تعمل على زيادة عدد مصانع التغذية المدرسية والإهتمام بالعاملين فيها وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية والتأكد من توفر المعايير والمواصفات الصحية فيهم حتى لا يحدث أى ضرر للتلاميذ.