الصليب الأحمر يعبر عن قلقه إزاء التبعات الإنسانية لاشتباكات شبوة باليمن

عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء التبعات الإنسانية الناجمة عن أعمال العنف التي شهدتها مدينة عتق بمحافظة شبوة (شرقي البلاد) خلال الأيام الماضية.

وقالت اللجنة في تغريدات نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها أرسلت مساعدات طبية إلى المرافق الصحية الرئيسية بمدينة عتق، تضمنت أدوات ومستلزمات جراحية وإمدادات طبية عامة لعلاج الجرحى بالإضافة إلى مستلزمات أساسية لضمان الإدارة الكريمة والملائمة لجثث الموتى.

وأكدت أنها ستواصل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا جراء الاشتباكات.

وحثت اللجنة الدولية جميع المنخرطين في الأعمال العدائية على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم، كما يجب معاملة جميع الأشخاص الذين يتم القبض عليهم أثناء العمليات العدائية معاملة إنسانية.

وأردفت بالقول: "يتحتم على الأطراف المتقاتلة معالجة جميع الجرحى دون تمييز، والبحث عن جثث الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء القتال وانتشالها، بغض النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه".

وخلال الأيام الأربعة الماضية، شهدت مدينة عتق بمحافظة شبوة، اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة، وقوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا)، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون.

وتوقفت الاشتباكات يوم أمس الأربعاء، عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي المطالب بانفصال شمال اليمن عن جنوبه، على المحافظة النفطية.