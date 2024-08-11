سارة سمير وأحمد الجندي يحملان علم مصر في حفل ختام الأولمبياد

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تصدر الثنائي المتوج أحمد الجندي وسارة سمير، مسيرة البعثة المصرية التي أنهت مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وحمل الجندي – المتوج بذهبية منافسات الخماسي الحديث-، وسارة سمير الحاصلة على فضية وزن 81 كجم في رفع الأثقال العلم المصري ضمن دخول البعثات المشاركة في حفل الختام.

وكان محمد السيد لاعب منتخب مصر في سلاح المبارزة قد حصل على ميدالية برونزية في وقت سابق إلا أنه كان قد عاد إلى مصر عقب انتهاء منافسات السلاح في الدورة.

يذكر أن سارة سمير وأحمد الجندي حملا العلم المصري أيضا في حفل الافتتاح.