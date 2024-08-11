مئات الفلسطينيين ينزحون من شمال خان يونس إثر أوامر إخلاء إسرائيلية

نزح مئات الفلسطينيين، اليوم الأحد، من الأحياء الشمالية لمدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة حيث أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء تمهيدًا لعمليات عسكرية جديدة.

وصباح الأحد، ألقت طائرات حربية إسرائيلية منشورات تدعو المدنيين في غزة إلى مغادرة حيّ الجلاء بخان يونس التي كانت تُعدّ منطقة آمنة اضافة الى ارسال الجيش رسائل نصية للسكان، ما دفع عائلات كثيرة إلى الرحيل، علما أنها سبق أن نزحت عدة مرات بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وغادرت عائلات مع بعض مقتنياتها سريعًا حي الجلاء سيرًا أو على متن شاحنات صغيرة محمّلة بالملابس أو أدوات المطبخ.

وبين هؤلاء أمّ سامي شحادة (55 عامًا) التي قالت لوكالة فرانس برس: «أنا من غزّة أساسًا ونزحت من غزة ببداية الحرب إلى مدينة حمد السكنية في خان يونس (حيث) قصفنا الاحتلال (...) واستشهدت ابنتي».

وأضافت: «خرجنا إلى رفح، ثمّ عدنا إلى (مدينة) حمد (...) والآن مع الإخلاءات الجديدة لا نعلم أين نذهب».

وكتب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني على منصة إكس: «في الأيام الأخيرة وحدها، نزح أكثر من 75 ألف شخص في جنوب غرب قطاع غزة».

وأضاف: «سكان غزة محاصرون ولا مكان لديهم يذهبون إليه»، متابعًا: «البعض لا يستطيع سوى اصطحاب أطفاله معه، والبعض الآخر يجمع حياته كلها في حقيبة صغيرة».