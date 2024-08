أعلن المخرج جيمس كاميرون عن الاسم النهائي الرسمي للجزء الثالث المنتظر لـ سلسلة avatar، يوم الجمعة خلال معرض D23: وهو" أفاتار: النار والرماد ".

وقال كاميرون خلال المعرض: "ستشاهد الكثير من الأحداث على كوكب باندورا والتي لم ترها من قبل، إنها مغامرة مجنونة وممتعة للعين، لكنها أيضًا تحمل مخاطر عاطفية عالية جدًا، أكثر من أي وقت مضى، سنخوض منطقة مليئة بالتحديات لجميع الشخصيات التي عرفها الجمهور وتعلق بها"، وفقا لمجلة فرايتي.

وقام كاميرون بالإعداد لـ فيلم "Fire and Ash" بالتوازي مع فيلم " Avatar: The Way of Water " والذي عرض عام 2022، والذي يصور الحرب بين البشرية وNa'vi بعد عودة إدارة تنمية الموارد الجشعة "RDA" إلى كوكب Pandora، وبحلول نهاية فيلم "The Way of Water"، نجحت عائلة جيك سولي "وورثينجتون" ونيتيري "سالدانيا" في صد هجوم RDA ضد عشيرة Metkayina المائية وTulkuns الشبيهة بالحيتان التي يعيشون معها في وئام، لكن ابنهم الأكبر قُتل أثناء المعركة، وظلت إدارة تنمية الموارد راسخة بعمق على كوكب باندورا.

ستبدأ أحداث الجزء الثالث من أفاتار "النار والرماد" في الظهور بعد فترة وجيزة من أحداث الجزء الثاني، عندما تحدث مواجهة بين جيك سولي ونيتيري شعب الرماد، الذين ألمح كاميرون إلى أنهم ينجذبون إلى العنف والسلطة أكثر من العشائر الأخرى.

وتابع كاميرون "هناك شخصيات جديدة سوف تظهر في الجزء الجديد، واحدة منها على وجه الخصوص اعتقد أن الجمهور سوف يحبها، أو سيحب أن يكرها"، وبهذه الكلمات ترك كاميرون الجمهور في حيرة وأثار الأسئلة حول أحداث الفيلم القادم.

تلعب أونا تشابلن، القادمة من مسلسل "صراع العروش"، دور زعيمة شعب الرماد، كما ينضم إلى فريق العمل ديفيد ثيوليس وميشيل يوه.

وكتب كاميرون وريك جافا وأماندا سيلفر فيلمي "طريق الماء" و"النار والرماد" في الأصل لكي يكونا فيلمًا واحدًا، لكن أثناء عملية الكتابة، قرر كاميرون أن هناك الكثير قسم القصة إلى جزأين.

حقق الجزء الثاني من فيلم أفاتار أرقاما قياسية في شباك التذاكر العالمي، وقد تخطت 2 مليار دولار على مستوى العالم، كما حاز الفيلم على تقييمات نقدية عالية على المنصات العالمية، وردود فعل إيجابية من الجمهور حول العالم.

فيما بلغت إيرادات الجزء الأول 2 مليار و900 مليون دولار يحتل بها المركز الأول في قائمة الأفلام الأكثر إيرادات على مستوى العالم.

وكان قد عُرض أول فيلم من سلسلة أفلام "أفاتار" في دور السينما عام 2009، وبعد نحو 13 عامًا عُرض الجزء الثاني، "أفاتار: طريق الماء".