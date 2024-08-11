 الدفاع الروسية: تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية خلال الليل - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية خلال الليل

د ب أ
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 3:15 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 3:15 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 35 طائرة مسيرة فوق مقاطعات كورسك وفورونيج وبيلجورود وبريانسك وأوريول خلال الليل.

وقالت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ثابتة الجناحين وصواريخ تكتيكية من طراز توشكا يو ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك، و16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق منطقة بيلجورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك وأخرى فوق أراضي مقاطعة أوريول".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.


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