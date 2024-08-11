علق الإعلامي أحمد موسى، على تأييد حكم محكمة جنايات أمن الدولة العليا على خلية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ، المتهمة بمحاولة اغتياله.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، إنّ خلية تنظيم القاعدة التي حُكم عليها من قبل المستشار خالد الشباسي رئيس دائرة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، كانت ترصد أسماء لتصفيتها، وعلى رأسها اسمه شخصيا.

وأضاف أن هذه العناصر تنتمي لتنظيم القاعدة في سوريا، مشددا على أن الاستهداف أحدث قلقا لأسرته، معلقا: «العناصر الإرهابية قالت في اعترافاتها إنها خططت لاغتيالي، وكل التحية لقضاة مصر الأجلاء، لهم كامل الاحترام والتقدير».

وتابع: «الإرهابي يريد استهدافك لشيء محدد خاصة لو كان لك دور مؤثر ووطني في الدولة، والعناصر اعترفت أنها كانت ترصد تحركاتي للقيام بعملية ضدي.. هذه أفكار إخوانية إرهابية، والجماعة أخذت تكليفاتها من تنظيم القاعدة في سوريا».

وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري، بتأييد الحكم الصادر ضد خلية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ الإرهابية، والمتهمين بمحاولة اغتيال الإعلامي أحمد موسى.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة ٥ متهمين بالسجن المؤبد وثلاث متهمين بالجسد المشدد ١٥ سنة وثلاث متهمين بالسجن المشدد ١٠ سنوات ومصادرة جميع المضبوطات من سيارات وأموال ومبالغ مالية نقدية أجنبية وسلاح ومفرقعات وذخائر.