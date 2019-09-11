الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جنوبي البلاد

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أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية،اليوم الأربعاء، سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقال موقع الجيش "سبتمر نت"، إن عددا من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، قتلوا في كمين محكم نفذه رجال الجيش الوطني، بجبهة قعطبة، شمالي محافظة الضالع".

وأوضح الموقع أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي كانت تحاول "التسلل باتجاه مواقع محررة، في مناطق "شخب"، غربي مديرية قعطبة.

وأشار الموقع إلى أن الجيش "باغت عناصر المليشيا الحوثية بهجوم مفاجئ"، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

وتشهد أجزاء من محافظة الضالع معارك متقطعة بين الطرفين منذ أشهر، مخلفة خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين، إلى جانب مدنيين.