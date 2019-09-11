المكسيك تطالب بتجميد تهريب الأسلحة الأمريكية إلى أراضيها

طالب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد بتجميد تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك.

وقال إيبرارد، في مؤتمر صحفي عقده بعد مفاوضاته في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو- إن "القضية الأساسية بالنسبة للمكسيك في المفاوضات مع الولايات المتحدة هي تهريب الأسلحة من الأراضي الأمريكية، وهذه هي القضية الرئيسية التي ناقشناها"، مضيفًا أنه "بالنسبة للولايات المتحدة، تنحصر القضية الرئيسية في الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي المكسيكية".

وأضاف إيبرارد -في المؤتمر الذي بثته صفحة وزارة الخارجية المكسيكية على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- أن "هناك مجموعة عمل ثنائية للإشراف على تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة إلى المكسيك تعمل منذ يوليو الماضي عندما تم الاتفاق في المفاوضات مع بومبيو على تحويل موضوع الإشراف على التداول غير الشرعي للأسلحة الأمريكية إلى مستوى القضايا ذات الأولوية".