غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا: الأجواء بين الشركات متوترة بسبب البريكست

ترى غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا أن الغموض الذي يكتنف مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير التوتر بين الشركات.

وقال رئيس الغرفة، ميشائيل شميت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الأربعاء: "الأجواء بين الشركات محمومة ومتوترة... الارتباك أمر سيء دائما للشركات، لذلك فإن وضع نهاية للفزع عبر تنفيذ البريكست أفضل من استمرار الفزع بدون نهاية".

وفي الوقت نفسه، أكد شميت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكون له عواقب سلبية كبيرة ليس فقط على البريطانيين، بل أيضا على الشركات في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة الشركات الألمانية، وقال: "لذلك أرى أن تمديد إجراء البريكست سيكون بالتأكيد جيدا، إذا كان هناك أمل في التوصل إلى اتفاق لاحقا".

وكان مجلس العموم البريطاني أقر خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعطيل عمل البرلمان، إلا أنه رفض أمس خططه لإجراء انتخابات مبكرة قبل الخروج المخطط لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.

وقد اتفقت أحزاب المعارضة قبل التصويت على عدم دعم جونسون إلى أن يلتزم بقانون جديد يهدف لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنع خروج البلاد بدون اتفاق مع بروكسل. إلا أن جونسون يرفض ذلك.