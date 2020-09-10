ياسمين عبد العزيز والعوضي في يرقصان على أغنية بالبنط العريض

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها المتابع لحسابها الرسمي على إنستجرام بفيديو كوميدي يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي في السيارة وهي تضع قلمًا على فمها، وتتراقص على أغنية المطرب حسين الجسمي"بالبنط العريض".

وعلقت ياسمين على الفيديو قائلة "قمة الرومانسية مع أحمد العوضي".

جدير بالذكر أن عدد كبير من الفنانين تفاعلوا مع الأغني،ة منهم المطرب تامر حسني والفنانة دينا.

وحققت أغنية "بالبنط العريض" التي طرحها المطرب الإماراتي حسين الجسمي منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا، نجاحًا كبيرًا على موقع يوتيوب، حيث تقترب من رقم ٨٠ مليون مشاهدة.

والأغنية من ألحان الجسمي وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية في مقدمة الـ«تريندات» المفضلة لدى الجمهور خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.