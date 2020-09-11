إجراء 3 عمليات جراحية وفحص 76 سيدة بالشرقية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

أجرى فريق طبي بمستشفى ههيا المركزي، اليوم الجمعة، 3 عمليات جراحية لاستئصال أورام الثدي للسيدات، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بعد إجراء الفحوصات المعملية، والأشعات اللازمة لهم منه أشعة الماموجرام على الثدي وتم استئصال الأورام من جذورها والحالات جيدة ومستقرة وتخضع للملاحظة الطبية بالمستشفى.



كما أجرى فريق طبي بمستشفى فاقوس النموذجي الفحص الإكلينكي المتقدم لـ 76 سيدة وسحب العينات لهن وأرسلها للمعامل لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتهن من عدمه.



وصرح وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود بأن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية وتهدف إلى فحص السيدات من عمر 18 عامًا فأكثر وذلك من خلال فرق طبية مدربة.



وأشار إلى أنه تم تجهيز العيادات الطبية بأماكن الفحص، والتشديد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص وسرية النتائج وحسن المعاملة للمترددات مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حرصًا على سلامة الفريق الطبي والمترددات على المبادرة الرئاسية.