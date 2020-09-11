استقلالية العيش لذوي الاحتياجات الخاصة محاضرة بثقافة أسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدم قصر ثقافة أسيوط محاضرة تثقيفية حاضرها الدكتور حسام الدين متولى إخصائي علاج نفسي وتخاطب بالتأمين الصحي تحت عنوان "استقلالية العيش لذوي الاحتياجات الخاصة" تناول كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في العيش الكريم والنظرة السلبية من المجتمع وصعوبة التعايش مع الظروف الخاصة بهم.

واستمرار لأنشطة "الأونلاين" عقد قصر ثقافة أبوتيج محاضرة تثقيفية حاضرها الدكتور سيد عبد الظاهر محمود بعنوان "العودة إلى الدراسة" والذي تناول فيها الحديث حول العودة إلى محراب العلم و التأهب للعودة إلى المدارس وكيفية التعامل مع الاطفال في ظل جائحة كورونا المستجدة.

كما نظمت ثقافة البداري محاضرة تثقيفية بعنوان "لماذا تحذرنا منظمة الصحة العالمية أن الأسوأ لم يأتي بعد" ألقاها الدكتور محمود محمد أنور مدير الإدارة الصحية بالبداري ضمن فعاليات برنامج "إبقى آمنا" والذى قدم بعض النصائح التي تساعد على تقليل نسبة انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وهل ستشهد مرحلة جديدة من الكورونا وهل اللقاح موجود وفعال، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر ورشة التفصيل والخياطة ضمن فعاليات نادى المرأة بالقصر حيث قامت حفيظه سعد محمد بشرح طريقة تنفيذ الجيبة على الباترون وأخذ المقاسات وطريقة قص القماش بالمقاسات المطلوبة، بينما قدم بيت ثقافة دير الجنادلة عرض الفيلم الوثائقي التابع لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "مستقبل مشرق ومنارات حياة".

وقدم المركز الثقافي للطفل بمنفلوط ورشة حكى للأطفال بعنوان "استغلال الوقت" نفذتها عزة سيد والتي تناولت الحديث حول أهمية الوقت في حياتنا اليومية واستغلاله بأشياء مفيدة.