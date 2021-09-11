ناطق يمني: الحوثيون يقصفون ميناء المخا في تعز بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

أكدت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، أن ميليشيا الحوثي استهدفت ميناء المخا على الساحل الغربي للبلاد، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.



وقال وضاح الدبيش، الناطق باسم القوات المشتركة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن المليشيا استهدفت البنية التحتية لميناء المخا بثلاثة صواريخ باليستية وست طائرات مسيرة بعد دقائق من زيارة وفد حكومي من وزارة النقل لتدشين العمل في الميناء، وتزامناً مع رسو باخرة تجارية في رصيفه.



وأشار إلى أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مخزن المساعدات الإنسانية والإغاثية التابعة للخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية (القوات التابعة لطارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل)، كانت تحوي كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية".



وأوضح أن الهجوم أدى إلى خسائر مادية فقط، مؤكدا أن الدفاعات الجوية للقوات المشتركة أسقطت طائرتين مسيرتين.



ولم يصدر الحوثيون تعليقا حول هذا الهجوم حتى الآن.



واستأنف ميناء المخا نشاطه التجاري منذ أسابيع بعد توقف دام لأكثر من ست سنوات.