 الجيش اليمني: سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي غرب مأرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني: سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي غرب مأرب

أ ش أ
نشر في: السبت 11 سبتمبر 2021 - 10:33 م | آخر تحديث: السبت 11 سبتمبر 2021 - 10:33 م

أعلن الجيش الوطنى اليمني عن سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً، اليوم السبت، بنيران قواته وبمعاونة المقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمنى "إن قوات الجيش والمقاومة تصدوا لهجوم للمليشيا الحوثية وأجبروها على الفرار بعد تكبّدها عدداً من القتلى والجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد بقصف مدفعي لقوات الجيش اليمني".

وأضاف المصدر العسكرى اليمني أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات للمليشيات الحوثية غرب مارب، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منها تدمير طقمين بما عليهما من عتاد.

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