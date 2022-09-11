 برلسكوني: ائتلاف يمين الوسط سيحقق فوزا غير مسبوق في الانتخابات المقبلة - بوابة الشروق
الأحد 11 سبتمبر 2022 2:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

برلسكوني: ائتلاف يمين الوسط سيحقق فوزا غير مسبوق في الانتخابات المقبلة

روما (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 1:32 م | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 1:32 م

قال زعيم حزب "فورتسا إيطاليا"، رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني إن ائتلاف يمين الوسط، الذي يضم حزبه، سيحقق "فوزا غير مسبوق" في الانتخابات المقررة في 25 سبتمبر الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن برلسكوني قوله، خلال كلمة عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة أمام مؤتمر يمين الوسط في باليرمو: "اتئلاف يمين الوسط يضم أحزابا متنوعة، ذات خطاب مختلف، لكن هذا التنوع يثري الائتلاف، لأنها علاقة صادقة".

ويضم ائتلاف يمين الوسط أحزاب "فورتسا إيطاليا"، وأخوة إيطاليا "فراتيلّي ديتاليا"، وحزب الرابطة "لا ليجا". وتظهر استطلاعات الرأي تقدم ائتلاف يمين الوسط في نوايا التصوت في الانتخابات المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك