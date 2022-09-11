برلسكوني: ائتلاف يمين الوسط سيحقق فوزا غير مسبوق في الانتخابات المقبلة

قال زعيم حزب "فورتسا إيطاليا"، رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني إن ائتلاف يمين الوسط، الذي يضم حزبه، سيحقق "فوزا غير مسبوق" في الانتخابات المقررة في 25 سبتمبر الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن برلسكوني قوله، خلال كلمة عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة أمام مؤتمر يمين الوسط في باليرمو: "اتئلاف يمين الوسط يضم أحزابا متنوعة، ذات خطاب مختلف، لكن هذا التنوع يثري الائتلاف، لأنها علاقة صادقة".

ويضم ائتلاف يمين الوسط أحزاب "فورتسا إيطاليا"، وأخوة إيطاليا "فراتيلّي ديتاليا"، وحزب الرابطة "لا ليجا". وتظهر استطلاعات الرأي تقدم ائتلاف يمين الوسط في نوايا التصوت في الانتخابات المقبلة.