القبض على سائقين سرقا كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة بالسلام

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط سائقين لسرقتهما كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة وإعادة المسروقات بمدينة السلام.

بدأت الواقعة خلال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت من ضبط سائقين - مقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم وبحوزتهما عدد 2 كابل كهرباء، ومطرقة، وعتلة حديدية، ومنشار حدادي.

وبمناقشة المتهمين اعترفا بسرقتها من أعمدة الإنارة أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم بأسلوب "القطع" بقصد التصرف بها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.