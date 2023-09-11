 وزير الدفاع السعودي يبحث مع العليمي جهود التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية - بوابة الشروق
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وزير الدفاع السعودي يبحث مع العليمي جهود التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

الرياض - د ب أ
نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 12:59 م | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 12:59 م
بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي جهود التوصل إلى تسوية سياسية وشاملة للصراع المستمر في اليمن.

وقال خالد بن سلمان عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: استعرضنا العلاقات الأخوية بين بلدينا وبحثنا مستجدات الأوضاع في اليمن.

وأكد استمرار المملكة "بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه".

ويشهد اليمن للعام التاسع على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم.

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