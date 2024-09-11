إنذار من غارة جوية في كييف أثناء زيارة وزيري خارجية أمريكا وبريطانيا

انطلقت صفارة إنذار من غارة جوية في كييف بعد ظهر اليوم الأربعاء، خلال أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي للعاصمة الأوكرانية برفقة مسئولين غربيين آخرين.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، على تطبيق تيليجرام، عن تهديد صاروخ باليستي، قائلة إن صاروخا يتحرك في اتجاه منطقة بولتافا، بحسب وكالة رويترز.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، إنّ انتصار بلاده في حربها مع روسيا يعتمد بشكل أساسي على الدعم الأمريكي.

وتأتي هذه التصريحات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر في الولايات المتحدة والتي قد تغير المعطيات بالنسبة الى كييف في حال فوز الجمهوري دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي: «خطة النصر تعتمد بشكل أساسي على دعم الولايات المتحدة والشركاء الآخرين»، موضحا أنه سيناقشها مع الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

وأضاف أنه يفترض الكشف عنها قبل قمة السلام الثانية المقرر عقدها في أوكرانيا نهاية العام، وتهدف إلى تقوية أوكرانيا بشكل جدي وإجبار روسيا على إنهاء الحرب.

وسبق للرئيس الأوكراني أن أشار إلى إعداد هذه الخطة، خلال مؤتمر صحفي نهاية أغسطس، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.