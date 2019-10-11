 رئيس الوزراء السودان: تعيين امرأة رئيسة للقضاء يؤكد التزامنا بالتغيير الشامل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء السودان: تعيين امرأة رئيسة للقضاء يؤكد التزامنا بالتغيير الشامل

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 2:58 م | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 2:58 م

قال رئيس الوزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية كأول امراة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا تجاه تحقيق التغيير الشامل .
وكان مجلس السيادة في السودان أعلن تسمية القاضية نعمات عبد الله، رئيسا لسلطة القضاء، والقاضي السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما.
وأكد حمدوك - في تعليق اليوم الجمعة على القرار- أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في السودان، مضيفا: "لا شك أننا دائما ننظر إلى المستقبل وكلنا أمل لتصبح شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة) واقعا نعيشه في بلادنا العظيمة".


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