زفيريف يصدم فيدرر وتسيتسيباس يطيح بديوكوفيتش من بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة

فجر الألماني ألكسندر زفيريف مفاجأة وصعد إلى الدور قبل النهائي ببطولة شنغهاي لتنس الأساتذة على حساب النجم السويسري روجيه فيدرر، بعدما تغلب عليه 6 / 3 و6 / 7 و6 / 3 اليوم الجمعة في دور الثمانية للبطولة.

وعزز زفيريف بذلك فرصته في التأهل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال، التي تقام في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر المقبل.

وصعد زفيريف إلى المربع الذهبي في بطولات الأساتذة للمرة الأولى خلال 12 شهرا، حيث كان آخر صعود له إلى الدور نفسه في النسخة الماضية من شنغهاي، لكنه خسر حينها أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وحصد زفيريف 180 نقطة ليرفع رصيده إلى 2615 نقطة متجاوزا الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، ومحتلا المركز السابع في قائمة المتنافسين على التأهل للبطولة الختامية.

وتفوق زفيريف /22 عاما/ على فيدرر 4 / 3 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما

ويلتقي زفيريف في الدور قبل النهائي، الإيطالي ماتيو بريتيني الذي تأهل بالفوز 7 / 6 و6 / 4 على النمساوي دومينيك ثيم، الذي حسم بالفعل مشاركته في البطولة الختامية.

وحقق بريتيني /23 عاما/ اليوم انتصاره الثاني هذا الموسم على أحد المصنفين الخمسة الأوائل على العالم، حيث تغلب على زفيريق في بطولة روما، وقد صعد للمرة الأولى إلى المربع الذهبي بإحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.

وفي وقت سابق اليوم، صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور قبل النهائي إثر تغلبه على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم 3 / 6 و7 / 5 و6 / 3، وقد حسم تسيتسيباس تأهله للبطولة الختامية للموسم.

ويلتقي تسيتسيباس في المربع الذهبي، الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث للبطولة، والذي تأهل بفوزه على الإيطالي فابيو فونيني 6 / 3 و7 / 6 (7 / 4) في مباراة استمرت 86 دقيقة في افتتاح منافسات دور الثمانية.

واحتاج تسيتسيباس /21 عاما/ المصنف السابع على العالم إلى ساعتين ودقيقتين للتغلب على حامل اللقب ديوكوفيتش /32 عاما/، الحائز على 16 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، وحرمانه من التقدم نحو إحراز لقب البطولة للمرة الخامسة في مسيرته، واللقب رقم 34 له في سجل مشاركته ببطولات الأساتذة.