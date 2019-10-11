افتتحت اليوم الجمعة استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنطقة وادي الراحه بسانت كاترين للزيارة، وذلك بعد انتهاء قطاع الفنون التشكيلية بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء من ترميمها وتطويرها وإضافة بعض المقتنيات والمتعلقات الخاصة التي كان يستخدمها اليها .

جاء الافتتاح ضمن فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الاديان «هنا نصلي معًا» الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزراء الاوقاف والسياحه والاثار والهجره والتموين والشباب والرياضة والتنمية المحلية وعددا من سفراء الدول الاجنبية.

وقالت عبد الدايم ان استراحة الزعيم الراحل محمد انور السادات ستكون بمثابة متحفا ومزارا سياحيا في المدينه توثق حقبه هامه في حياة الرئيس الراحل انور السادات مؤكده علي حرص الدولة في تخليد رموزا صنعوا مجد وتاريخ الوطن لتكون مرجعا ودليل للاجيال الجديدة واشارت الي ما تحتوية الاستراحه من مقتنيات والتي اشرف علي عرضها فريق عمل متخصص من الفنانين التشكيلين وقامت الوزارة بإعارة لوحة وتمثال من البرونز للرئيس السادات لينضما الى محتويات الاستراحه التى تشمل غرفة نومه ومصحفه الشخصي والغليون الخاص به وغيرها .

ومن جانبه اشاد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بجهود وزارة الثقافة في اعمال التطوير والترميم والعرض المتحفي واكد ان مدينة سانت كاترين بما يميزها من مقومات سياحيه متفرده يؤهلها لتكون في صدارة المدن الجاذبة للسياحه مشيرا الي إقامة ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان الذي يؤكد أن مصر بلد المحبه والتسامح ونبذ العنف والكراهية.