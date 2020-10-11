بني سويف: تخفيض قيمة متر التصالح بالمناطق المتاخمة للمدن

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على تخفيض قيم تقدير سعر المتر مقابل التصالح للمناطق المتاخمة والقريبة من المدن، بالإضافة إلى العزب التابعة مباشرة لها، وذلك من نسبة تخفيض 25% إلى نسبة تخفيض 40% على ألا تقل عن 50 جنيهًا للمتر المنصوص عليها بقرار رئاسة مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين بتلك المناطق، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021.

وفي سياق متصل، صرح محافظ بني سويف بأن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها حتى اليوم، وصل إلى 97 ألفًا و471 طلبًا، وأن جملة ما تم تحصيله من عوائد بلغ 356 مليونًا و438 ألف جنيه، مشيرًا إلى انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع لتلقي طلبات المواطنين.