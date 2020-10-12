جونسون لميركل: نرغب في التوصل لاتفاق بشأن العلاقة التجارية المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المملكة المتحدة ترغب في التوصل لاتفاق بشأن علاقتها مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل وأن تحقيق تقدم في الأيام المقبلة أمر مهم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قوله إن الطرفين تحدثا عبر الهاتف اليوم الأحد، قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددها جونسون من جانب واحد للتوصل لاتفاق.

وقال المتحدث إن جونسون أبلغ ميركل أنه لا تزال هناك "فجوات كبيرة" بين الجانبين، خصوصا فيما يتعلق بمصايد الأسماك، وما يطلق عليه بمستوى تكافؤ الفرص، وأن بريطانيا مستعدة للتخلي عن المفاوضات إذا ما قررت أن من غير الممكن التوصل لاتفاق.

من المرجح أن تثير المكالمة الهاتفية الآمال في بريطانيا بأن ألمانيا سوف تتدخل من أجل كسر حالة الجمود في المفاوضات. لكن سبق أن تعثرت جهود بريطانية من قبل للحصول على مساعدة ميركل للتوسط.

وقد حدد رئيس الوزراء البريطاني موعدا نهائيا في 15 أكتوبر لتوقيع اتفاق- أو ليكون الاتفاق في المتناول- حول الشروط التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وهو يكثف مشاركته في العملية في محاولة لتسهيل المفاوضات.

وتحدث جونسون أمس السبت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعرب عن اعتزامه التحدث مع ميركل، بحسب مصدر مطلع. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن فرنسا كانت قد أكدت أن عدم إبرام اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أفضل من توقيع اتفاق سيئ بشأن مصايد الأسماك.

وإذا لم يكن هناك اتفاق واضح في الأفق بحلول قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، قال الجانب البريطاني إنه سيكون مستعدا لوقف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة وسيركز بدلا من ذلك الجهود على الاستعداد للخروج من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي في نهاية ديسمبر بدون اتفاق.

يشار إلى أن بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي في بداية العام الجاري، لكنها لا تزال تنتمي إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.