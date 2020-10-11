القومي للمرأة بالإسكندرية يستهدف 15 سيدة لتعليم الكورشيه

صرحت ماجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بأنه في إطار برنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء، والذي ينفذه الفرع بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة،

اختتمت اليوم ورشة عمل هاند ميد عن أساسيات تعليم الكروشيه، بمقر جمعية شباب من أجل التنمية بالسيوف.

وقالت "الشاذلي"، اليوم الأحد، إنه قام بتدريب المجموعة فيفي أنور عامر، بحضور أشرف عبده وإجلال شعلة أعضاء الفرع، وبمشاركة 15 سيدة وفتاة، واستمرت الورشة على مدار يومين.

وأضافت أن الورشة تضمنت التعريف بأنواع إبر الكروشيه، وطريقة استخدام الإبر، ومقاسات الإبر المختلفة، وأنواع الخيوط والإبر المناسبة لها، وأنواع الغرز الأساسية في الكروشيه، مثل (غرزة السلسلة - غرزة المنزلقة - غرزة الحشو - غرزة العمود)، وتم تدريب السيدات على طريقة عمل الورد والكوفية باستخدام فنون الكروشيه.

والجدير بالذكر أن مشروع برنامج مدن آمنة يتم تنفيذه بمنطقتي غيط العنب بمدينة بشاير الخير ١، ومنطقة السيوف، وفقًا لكافة الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بعدوى كورونا ويستمر حتى نهاية المباراةالعام الجاري.