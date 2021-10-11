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بدء ترميم رؤوس الكباش المكتشفة بطريق المواكب الملكية

ترميم الكباش
ترميم الكباش
دينا شعبان:
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 7:39 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 7:39 م
بدأ فرق عمل مصري من مرممي المجلس الأعلى للآثار، ترميم رؤوس الكباش التي تم الكشف عنها مؤخرا عن طريق البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش، وذلك اثناء أعمال الحفر الأثري جنوب معابد الكرنك ببوابة بطليموس الثالث "يورجيتوس".

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة كانت قد نجحت في الكشف عن 3 رؤوس كباش وأنه فور الانتهاء من أعمال الترميم سيتم تركيبها على أجسام التماثيل الموجودة بطول الطريق.

وأضاف أنه من المقرر استكمال أعمال الحفائر بالطريق في محاولة للكشف عن المزيد.

يذكر أن هناك لجنة أثرية معنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش قامت باختيار مجموعة من الصور النادرة من القرن ١٩ والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وصور الملوك الذين ساهموا في بناء هذا الطريق، وذلك تنفيذاً للمعرض الذي سيتم إقامته في أماكن محددة على هذا الطريق.
 
  

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