دعم الشرعية باليمن: عملياتنا أوقفت اقتحام الحوثيين للعبدية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي إن عمليات التحالف أوقفت على مدى 18 يوما تقدم الحوثيين في منطقة العبدية بمحافظة مأرب.

وأضاف المالكي - في تصريحات له حسبما نقلت قناة "الإخبارية السعودية" - أننا "نفذنا ما يقرب من 118 طلعة جوية لحماية المدنيين في منطقة العبدية بمأرب خلال الـ96 ساعة الماضية مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 400 عنصر إرهابي وتدمير 10 آليات عسكرية".

وطالب المالكي، المنظمات الأممية وغير الحكومية بضرورة تحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية.