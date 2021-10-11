اليمن: مقتل امرأة وإصابة طفلة بقصف حوثي استهدف مناطق غربي تعز

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أفادت مصادر يمنية ميدانية، اليوم الاثنين، بمقتل امرأة وإصابة طفلة، جراء قصف جوي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على منازل مواطنين غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، إن "ميليشيات الحوثي المتمركزة في منطقة شرف العنين استهدفت بالأسلحة الرشاشة بشكل عشوائي قرى سكنية في منطقة العنين الواقعة ببلاد الوافي في جبل حبشي غرب تعز".

وأضافت، أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل سيدة تبلغ من العمر "65 عاما" وإصابة طفلة بشظايا قذيفة، كما خلف القصف أضرارا مادية في المنازل والممتلكات.

يذكر أن أكثر من 366 طفلا سقطوا ما بين قتيل وجريح، برصاص قناصة مليشيات الحوثي خلال الفترة من مارس 2015 وحتى ديسمبر الماضي.