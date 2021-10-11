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3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2021

ستوكهولم (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 12:14 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 12:14 م

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز العلماء ديفيد كارد وجوشوا دي أنجريست وجويدو إمبنز بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2021.

وفاز كارد بنصف الجائزة، بينما يقتسم أنجريست وإمبنز النصف الآخر.


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