وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية برايد بمطروح

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، محمد عبدالقادر المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد"؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" بمحافظة مطروح والذي ينفذه "الايفاد" بالتعاون مع الزراعة.

وخلال الاجتماع القصير اطلع على ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات لخدمة أهالي مطروح، مضيفا أن الدولة المصرية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لتحسين مستوى معيشة المجتمعات البدوية.

وأشار القصير، إلى أن مشروع"برايد" قام حتى الآن بتنفيذ 956 بئرا لحصد مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء 60 خزان ارضي وتطهير 53 بئر روماني من اجل توفير المياه طوال العام سواء للزراعة أو الشرب وإقامة 400 برج حمام لتمكين المرأة البدوية اقتصاديا وكذلك انشاء 58 فصلا لمحو الأمية ساهمت في محو أمية حوالى 600 سيدة بدوية.

وأضاف القصير، أن المشروع اهتم أيضا بتنمية المراعى والوديان وتوزيع شتلات التين والزيتون مجانا من خلال مركز مطروح للتنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء وكذلك إضافة مساحات جديدة للزراعة والشجيرات الرعوية في بطون الوديان لزراعة التين والزيتون وأيضا الاهتمام بإنشاء ورصف الطرق وتطبيق ممارسات زراعية جديدة.

ووجه القصير، خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بزيادة وتنمية المراعي الطبيعية واستنباط أصناف جديدة من الاعلاف تتوائم مع البيئات الصحراوية كما وجه بتنفيذ نماذج رائدة تحتذى مع دراسة متطلبات واحتياجات سكان المناطق البدوية لضمان نجاح المشروعات.

من ناحيته أشاد المدير القطرى للايفاد، بالتعاون البناء والمثمر مع الحكومة المصرية وما تحقق من إنجازات على الأرض الواقع، واصفا مع حدث بالفعل بأنه تجربة فريدة تحتذى لكثير من الدول، مؤكدا أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف خلال الفترة الزمينة المحددة حتى الآن.

وأضاف أن هناك رضاء كبير من أهالي المناطق البدوية بمطروح على المشروعات التي ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.