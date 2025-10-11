توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 5 آلاف دولار للأوقية في غضون عام

توقع راندي سمولوود، رئيس شركة "ويتون" للمعادن الثمينة، أن يرتفع سعر الذهب إلى 5 آلاف دولار للأوقية خلال العام المقبل، على أن يتضاعف هذا الرقم بحلول نهاية العقد.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، قال سمولوود: "أنا واثق من أننا سنرى الذهب يتجاوز حاجز 5 آلاف دولار خلال العام المقبل".

وأضاف: "هذا مسار قد يصل بسعر الأوقية إلى 10 آلاف دولار قبل نهاية العقد، ولن يفاجئني ذلك على الإطلاق".

وتأتي هذه التوقعات الصعودية بعد أن سجل الذهب الفوري أرقامًا قياسية جديدة هذا الأسبوع، متجاوزا 4 آلاف دولار للأوقية، كما اقتربت الفضة من مستوى قياسي بلغ أكثر من 50 دولارًا، وسط ضغوط تاريخية على المعروض في خزائن لندن.

وأشار سمولوود، إلى أن شركته كانت تعمل منذ فترة طويلة على معالجة العجز في سوق الفضة.

وتستفيد شركة "ويتون"، التي تقدم تمويلًا مقدمًا لعمال المناجم مقابل الحصول على إنتاج مستقبلي بأسعار مخفّضة، من الارتفاع الحالي في أسعار السبائك، مع تزايد تدفقات المستثمرين نحو المعادن الثمينة، مدفوعين بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة ونقص الإمدادات المادية.