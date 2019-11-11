سلطان عمان يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي



استقبل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، مساء اليوم /الاثنين/، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الأمير خالد بن سلمان نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى السلطان قابوس، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني التقدم والازدهار.

فيما حمل السلطان قابوس، نائب وزير الدفاع السعودي تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بالصحة والسعادة وللشعب السعودي مزيدًا من التطور والنماء.

وكان الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر بن سعود البوسعيدي قد بحث مع الأمير خالد بن سلمان، مجالات التعاون القائم بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير العماني متانة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وسعي قيادتي البلدين إلى العمل على تعزيزها بما يحقق مصالحهما المشتركة.