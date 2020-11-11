سلطات جنوب إفريقيا تصدر مذكرة اعتقال بحق خصم بارز للرئيس

أصدرت سلطات جنوب إفريقيا مذكرة توقيف بحق خصم سياسي بارز للرئيس سيريل رامافوزا، مما يعزز سيطرته على السلطة وحملته ضد الفساد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم وحدة التحقيق الخاصة التابعة للشرطة في مقاطعة فري ستيت، تدعى ليندا ستاين، عبر الهاتف اليوم، إنه لم يتم بعد تنفيذ مذكرة الاعتقال ضد إيس ماجاشولي، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم.

وأضافت أن محاميه اتفقوا على مثوله أمام المحكمة العليا في مدينة بلومفونتين بوسط البلاد يوم الجمعة المقبل، وينفي ماجاشولي ارتكاب أي مخالفات.

وماجاشولي، الذي يشرف حاليًا على الشئون اليومية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، هو أبرز سياسي يواجه اتهامات منذ أن تولى رامافوزا منصبه عام 2018، وتعهد بقمع الفساد الذي أصبح مستشريا خلال حكم سلفه جاكوب زوما.

وقدرت الحكومة ما تم سرقته بأكثر من 500 مليار راند "32 مليار دولار".