ستولتنبرج ينتقد معاهدة حظر الأسلحة النووية

انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، معاهدة دولية تحظر الأسلحة النووية، قائلاً إنها لن تنجح في الواقع.

وقد تبدو معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي تدخل حيز التنفيذ في 22 يناير، جذابة للوهلة الأولى، لكنها لن تنجح لأنه لا توجد آلية لضمان تخفيض متوازن في الأسلحة وعدم وجود آلية للتحقق.

وعلاوة على ذلك، لم توقع أي دولة تمتلك بالفعل أسلحة نووية على المعاهدة الأممية حتى الآن، حسبما أضاف ستولتنبرج خلال مؤتمر بالفيديو اليوم حول الحد من الأسلحة.

وقال ستولتنبرج: "التخلي عن رادعنا دون أي ضمانات بأن الآخرين سيفعلون الشيء نفسه يعد خيارا خطيرا".

لهذا السبب يلتزم الناتو بدلا من ذلك بتعزيز معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال رئيس الحلف العسكري إنه من المهم أيضا الحفاظ على نظام الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، وكذلك ضم الصين، مضيفا أن رفض بكين الدخول في محادثات رفضا قاطعا حتى الآن أمر مؤسف.