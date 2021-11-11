 السعودية تبحث آليات دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي في اليمن ودعم حكومته الشرعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تبحث آليات دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي في اليمن ودعم حكومته الشرعية

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 3:43 ص | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 3:43 ص

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، اليوم الأربعاء، آليات دعم الجهود الحالية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة والحاجة إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلاً عن دعم الحكومة الشرعية.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية تم خلال الاجتماع إدانة هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، والتشديد على ضرورة خفض التصعيد، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد في مأرب.
كما جرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة باليمن في مختلف المجالات، إضافة إلى تقديم إيجاز عن مشروعات ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يعمل في شتى المحافظات اليمنية.

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