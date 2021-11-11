سياسي ليبي: تركيا لا يمكنها أن تقف أمام الأسد المصري

قال السياسي الليبي رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن المجتمع الدولي لن يسمح لتركيا بممارستها المعادية لليبيين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الخميس:"تركيا لا يمكنها أن تقف أمام الأسد المصري".



وأوضح أنّ الولايات المتحدة ستشارك في مؤتمر باريس ممثلة في نائب الرئيس جو بايدن، وعقّب: "أمريكا قررت حضور المؤتمر بعد حديث سامح شكري أسد الدبلوماسية المصرية عن الدور التركي التخريبي في ليبيا".



وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي ذهب إلى مؤتمر باريس الدولي وهو يحمل رؤية واضحة وخارطة طريق لحل الأزمة الليبية.



وأوضح أن القوى الدولية الفاعلة حاضرة في المؤتمر من أجل إنهاء ما وصفها بـ"المهزلة الليبية"، لافتًا إلى أنّ الحضور واسع في المؤتمر يعني اعترافًا بالتقصير في حق ليبيا في السابق.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد توجه اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.



وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنّ مشاركة الرئيس في هذا المؤتمر المهم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى.



وأوضح المتحدث أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً، وبخاصة من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر المقبل، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الاراضي الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.