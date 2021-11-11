مواطن يكشف تفاصيل زيارة انتصار السيسي لمنزله: قالت لي اللي تؤمر بيه هخلصهولك

كشف نزيه السيد، عامل في مدرسة تفاصيل استقباله السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منزله خلال زيارتها إلى قرية شما بمحافظة المنوفية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن زيارة السيدة انتصار إلى منزله التي استغرقت 10 دقائق حدث عظيم منزله، مضيفا أن قرينة الرئيس اتسمت بالهدوء والطيبة.

وأضاف أنه وزوجته هناء حمادة، أبلغا قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحالتهم الصعبة لا سيما أنهم يعيشون في منزل إيجار بـ350 جنيها شهريا رغم أنه راتبه 1800 جنيه.

وأشار إلى أن السيدة انتصار السيسي أكدت استجابتها لكل طلباته، متابعًا: «قالت لي اللي تؤمر بيه هخلصهولك».

من جانبها، قالت هناء حمادة، إنها طلبت من قرينة الرئيس بزيارة منزلها خلال تفقدها القافلة الطبية بينما كانت تكشف على نظرها، معقبة: «قلت لها عايزة حضرتك تشرفينى وتشربى معانا الشاى».

وتابعت: «بعد ذلك بقليل لبت قرينة الرئيس الدعوة وحضرت لمنزلنا، وشرحت لها ظروفنا وأخبرتها أننا نسكن في منزل بالإيجار، وراتب زوجي لا يكفي، ووعدتنا بتحقيق كافة طلباتنا».

وتابعت السيدة انتصار السيسي، اليوم الأربعاء، قافلة «حياة كريمة» الطبية بقرية شما بالمنوفية، وعقدت قرينة الرئيس اجتماعًا مع متطوعات «حياة كريمة» والتقت عددًا من أهالي القرية.