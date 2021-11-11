نصرالله للسعودية: الخلاص من موضوع اليمن لا يكون بالعقوبات على لبنان

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله متوجهاً بحديثه إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، إن الخلاص من موضوع اليمن لا يكون بالعقوبات على لبنان بل بقبول وقف إطلاق النار .



وأضاف نصر الله، في احتفال بمناسبة "يوم الشهيد" في بيروت أن القصة في اليمن هي قصة مأرب والحرب العدوانية عليها ونتائج هذه الحرب؛ فبعد سبع سنوات من الحرب وإنفاق مئات المليارات نتيجتها كانت الفشل"، مشيراً إلى أن "تداعيات مأرب ستكون كبيرة جدًا في اليمن والمنطقة والسعودية تدرك ذلك.



ونفى أن يكون "حزب الله" مهيمناً على لبنان، معتبراً أن" حجّة السعودية بافتعال أزمة مع لبنان بسبب هيمنة حزب الله هي افتراء كامل وكذب محض، وهناك قوى أقل من قوتنا ولها تأثير كبير على الدولة ولا سيما في القضاء".



وأعلن أن الكيان الإسرائيلي يعيش اليوم حالة من القلق والمناورات الإسرائيلية تعكس الخوف من اقتحام المقاومة للمستعمرات في الجليل"، مشيراً إلى أنه " إذا دخلت المقاومة إلى شمال فلسطين والجليل فستكون لذلك تداعيات كبيرة جداً على كيان الاحتلال"، وقال إن "العنف الإسرائيلي المتزايد على الأسرى والفلسطينيين ليس علامة قوة بل علامة قلق وذعر".