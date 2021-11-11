انفجارات عنيفة في صنعاء جراء غارات لطيران التحالف

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هز دوي انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء ليل الأربعاء/الخميس إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع متفرقة خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر الصيانة، شمالي صنعاء، ومنطقة الحفا، جنوباً ، بخمس غارات جوية.

وأضاف السكان، أن دوي انفجارات عنيفة سمعت في أرجاء العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة.

وأشار السكان إلى أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء صنعاء بشكل مكثف وعلو منخفض.

جاء هذا القصف بعد ساعات من إعلان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، استهداف جنوب السعودية، ومعسكر تدريبي غربي محافظة تعز وسط البلاد، ومعسكر آخر بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، بسبعة صواريخ باليستية.

وقال في بيان إن "القصف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين".