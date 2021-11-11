بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان أزمة الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا إلى جانب الوضع في أوكرانيا.

جاء ذلك، وفق ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، خلال لقائهما في واشنطن العاصمة.

وأفاد البيان بأن الجانبين ناقشا الوضع الإنساني على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، وأعربا عن قلقهما العميق إزاء تدفق الهجرة غير الشرعية، وبحثا التزامهما المشترك بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

وأضاف البيان أن بايدن وفون دير لاين أكدا خلال اللقا مواصلة حفاظهما على الاستقرار السياسي والاقتصادي في إيرلندا الشمالية، كما ناقشا جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ والبنية التحتية.

وتوجه آلاف المهاجرين نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، منذ الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود، فيما قامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.