إثيوبيا: سد النهضة يبدأ في إنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء عام 2022

قالت مسؤولة كبيرة بالحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يبدأ سد النهضة إنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء العام المقبل، ما يرفع طاقة توليد الكهرباء في البلاد 14%، وذلك حسبما نشر موقع إذاعة «مونت كارلو الدولية».

وتخوض إثيوبيا مفاوضات مكثفة وصعبة منذ أعوام بشأن السد الذي تتجاوز تكلفة تشييده أربع مليارات دولار مع مصر والسودان، دولتي مصب نهر النيل واللتين عبرتا عن مخاوفهما بشأن نقص المياه بسبب السد.

وقالت حورية علي مهدي، وزيرة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي في مؤتمر إفريقي للتكنولوجيا يعقد عبر الإنترنت: «تنفذ إثيوبيا مشروعات متنوعة للطاقة الكهربائية ومن أهمها سد النهضة الذي سيبدأ إنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء بحلول 2022».

وفي أكتوبر لعام 2020 قالت الرئيسة الإثيوبية إن السد من المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء في غضون 12 شهرا، لكنها لم تذكر موعدا محددا. وتبلغ طاقة إنتاج الكهرباء في إثيوبيا في الوقت الراهن 4967 ميجاوات.