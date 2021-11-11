قال رئيس هيئة العمليات الحربية في الجيش اليمني اللواء الركن ناصر الذيباني إن مأرب ستكون مقبرة للمليشيات الحوثية الإيرانية، مشيرا إلى أن وحدات من قوات الجيش والمقاومة نفذت خلال الساعات الماضية عملية هجومية في جبهة ملعاء حريب جنوب مأرب.

وأوضح اللواء الذيباني - في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أوردته قناة الفضائية اليمنية - أن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب للعدو في عروق الرملية بجهة حريب، وألحقوا بالمليشيا الإيرانية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال "أكدنا سابقاً أن رمال مأرب ستكون مقبرة لمن تسول له نفسه أن يعتدي عليها، ونجدد التأكيد على أن من يأتي مارب معادياً فسيموت على مداخلها قبل أن يصل إليها”.